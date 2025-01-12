عاجل - غدا أول أيام الصيام في رجب اهتداء بسنة الرسول.. دعاء الأيام البيض مكتوب

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ غدا الاثنين الأيام البيض لشهر رجب باعتباره أحد الأشهر الحرم الأربعة، أي يحرم فيها القتال، ويستحب فيها صيام الأيام البيض، وهى أيام 13 و14 و15 من الشهر الحرم، وذلك اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صيام الأيام البيض لشهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب صيام الأيام البيض من شهر رجب، باعتباره أحد الأشهر الحرم، مستشهدة بقول النبي صلَّى الله عليه وسلم: «وإنَّ بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

الأيام البيض لشهر رجب

وتأتي الأيام البيض لشهر رجب، والتي يستحب فيها الصيام اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم كالتالي:

الإثنين 13 رجب 1446هـ الموافق 13 يناير 2025م

الثلاثاء 14 رجب 1446هـ الموافق 14 يناير 2025م

الأربعاء 15 رجب 1446هـ الموافق 15 يناير 2025م

واستشهدت الإفتاء بما ورد في الحديث الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام بيض: ثلاث عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر».

دعاء الأيام البيض

ويستحب الإكثار من الدعاء في الأيام البيض، ولكن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه الأيام، حيث إن هناك الكثير من الصيغ يمكن الدعاء بها في الأيام البيض، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.

اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ.

أعوذ باللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِالأعداء.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الحُسْنَى، الّذِينَ هُمْ عَنِ النَّارِ مُبْعَدُونَ، لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُم فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ.

اللّهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم، وأبعد عنه الهموم وارزقه الرضا والسكينة والطمأنينة بك، واجعله عيدًا مباركًا مليئًا برضاك يا الله.

اللهم من أرادني بسوء فرده عليه، ومن كادني فكده، اللّهم اهدهم واهدنا جميعًا يا ربّ العالمين، واجعلني من أحسن عبادك نصيبًا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك.

أدعية الأيام البيض