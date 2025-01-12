نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قرار جمهوري بتخصيص أرض ناحية قنا لصالح "البحوث الفلكية" لرصد الهزات الأرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 640 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 18917 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.

وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2017 المشار إليه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.