انت الأن تتابع خبر ماسك الكركم الساحر في تفتيح وتبييض البشرة .. نتائج روعة من أول استعمال !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا يوجد إمرأة لا ترغب في الحصول على كل علامات الجمال الممكنة حيث أن تلك النعمة الأهم التي ترغب كل النساء في أن تتوفر لها وهي نعمة الجمال والمظهر الحسن وهو أمر من الضروري أن يكون العمل عليه أيضا من خلال حفظه عن طريق استعمال الوصفات الطبيعية والتي تحافظ على المظهر الشاب لكي طوال فترة العمر ولاسيما فيما يتعلق بالبشرة التي في حال أهملنا بها تظهر عليها العيوب سريعا لذا من الضروري أن يتم استعمال ماسك البشرة طوال الوقت كما سنوضح .
مكونات عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة
- كركم مطحون.
- كمية مناسبة من الزبادي.
- عصير ليمونة.
طريقة التحضير
- في داخل وعاء مناسب يتم وضع كل من ” ملعقة كبيرة من الكركم المطحون مع ملعقتين من الزبادي”
- على أن يتم عصر نصف ليمونة ثم نضيفها إلى الخليط السابق
- يتم العمل على خلط المكونات بشكل جيد من أجل الحصول على عجينة لينة وناعمة
- ننظف الوجه من الماكياج قبل استعمال هذه الوصفة
- ثم يتم تطبيق الماسك بلطف على بشرتك عن طريق استعمال أطراف أصابعك أو فرشاة نظيفة مع ضرورة التركيز على المناطق الداكنة
- ثم نترك الماسك على الوجه مدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة حتى يجف تماما
- ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ونستعمل بعدها مرطب مناسب للبشرة
- من الضروري أن نستعمل هذا الماسك قبل النوم