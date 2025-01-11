نشكركم على متابعتكم خبر حارس حديقة حيوانات يلقى حتفه في هجوم مروع لأسد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 11:50 مساءً - في حادث مأساوي هز الرأي العام، لقي حارس حديقة حيوانات أوزبكي مصرعه بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل أسد داخل القفص. وقد كشفت التحقيقات أن الحارس دخل القفص عمدًا لتصوير نفسه وهو يتفاعل مع الأسود، في خطوة متهورة كلفت حياته.

تفاصيل الحادثة المأساوية

وقع الحادث في حديقة حيوانات خاصة في أوزبكستان عندما قرر الحارس “ف. إيريسكولوف” البالغ من العمر 44 عامًا، دخول قفص الأسود لتصوير نفسه وهو يتفاعل مع ثلاثة أسود أفريقية. وقد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يفتح قفص الأسود ويدخل إليه، ويحاول مداعبة الحيوانات.

ولكن الأمور سرعان ما تحولت إلى كارثة عندما هاجم أحد الأسود الحارس بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وفاته. وقد تم العثور على جثة الحارس ممزقة جزئيًا داخل القفص.

أسباب الحادث

السلوك المتهور: قرر الحارس المخاطرة بحياته من أجل الحصول على مقطع فيديو، متجاهلاً تمامًا المخاطر التي يشكلها التعامل مع حيوانات مفترسة.

قرر الحارس المخاطرة بحياته من أجل الحصول على مقطع فيديو، متجاهلاً تمامًا المخاطر التي يشكلها التعامل مع حيوانات مفترسة. عدم اتباع إجراءات السلامة: لم يتبع الحارس الإجراءات الاحترازية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى هذه النتيجة المأساوية.

لم يتبع الحارس الإجراءات الاحترازية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى هذه النتيجة المأساوية. خطأ في تقدير الخطر: ربما يكون الحارس قد اعتقد أنه يمكن التحكم في الأسود، ولكن الحيوانات المفترسة تبقى غير قابلة للتنبؤ.

الدروس المستفادة

تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا قويًا بخطورة التعامل مع الحيوانات المفترسة، حتى من قبل المدربين المتمرسين. يجب على الجميع احترام الطبيعة العنيفة لهذه الحيوانات وعدم محاولة ترويضها أو التعامل معها بشكل غير آمن.