القاهرة الإخبارية: هناك يقين في الشارع بأن نتنياهو يعرقل إتمام صفقة التبادل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 11:27 مساءً - كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية تطورات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى وجود تعقيدات وضغوطات متعددة الأطراف، مؤكدة أن التظاهرات في تل أبيب، وخاصة أمام مقر وزارة الأمن والأركان الإسرائيلية، عكست استياء عائلات المحتجزين من تعثر الصفقة، حيث أصدرت تلك العائلات بيانًا اتهمت فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعطيل الصفقة لتحقيق مصالح سياسية وشخصية.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن العائلات شددت على مطلبها بإتمام صفقة تبادل شاملة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المحتجزين الإسرائيليين، رافضة أي صفقات جزئية كان نتنياهو يعمل عليها، مشيرة إلى أن العائلات اتهمت رئيس الوزراء بالمساومة على أرواح الجنود القتلى لتحقيق مصالحه السياسية، وربطت ذلك بإيقاف العمليات العسكرية في جنوب لبنان دون تحقيق الأهداف المعلنة.

وأشارت إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على تل أبيب، بل امتدت إلى القدس المحتلة، حيث شهدت تظاهرات قمعًا من الشرطة الإسرائيلية، مع تسجيل حالات اعتقال في صفوف المتظاهرين. كما لفتت إلى التسريبات الإعلامية التي كشفت عن تقدم نسبي في المفاوضات، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اختراق 90% من العقبات أمام إتمام الصفقة.

وأوضحت أن المفاوضات تضمنت خطوات مبدئية مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، على أن يتم الانسحاب على ثلاث مراحل تشمل انسحابًا جزئيًا ثم تموضعًا في نقاط مراقبة، وأخيرًا انسحابًا كاملًا.