الرياضة

هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "إمام عاشور قدم مباراة كبيرة ونال إشادة واسعة من الجماهير، وأتمنى عودته للمنتخب مجددًا لأن قميص منتخب مصر يضيف لأي لاعب".

وأضاف: "إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر".

وأكمل: "وسام أبو علي أفضل لاعب في المباراة ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "تغييرات كولر غيرت شكل الأهلي في الشوط الثاني ويجب الإشادة به، طريقة اللعب التي خاض بها الأهلي مباراة سموحة تناسب إمكانيات الأحمر في الوقت الحالي من وجهة نظر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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