أسرة شكري سرحان تعتزم مقاضاة عمر متولي بعد إساءته للراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الإعلامي محسن سرحان، المتحدث باسم أسرة الفنان شكري سرحان، أن الأسرة ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم حصولها على حقها الأدبي من خلال نقابة المهن التمثيلية، حيث سيتم تقديم شكوى رسمية يوم الأحد المقبل.

وتعود الأحداث إلى خلاف نشب بين الأسرة والفنان الشاب عمر متولي بعد تصريحاته في أحد البرامج عبر الإنترنت، حيث انتقد فيه موهبة شكري سرحان وادعى أنه لا يستحق مكانته. وردت الأسرة عبر بيان صحفي جاء فيه: "استمعنا إلى رأي الفنان الشاب عمر متولي في أحد البرامج على السوشيال ميديا، حيث انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان ووصفه بأنه في مكانة لا يستحقها، وهو رأي غير صائب من كافة الجوانب. ونحن نوجه إليه الرد ببعض الحقائق التي ربما تجهلها لصغر سنك وموهبتك، ولعدم تمتعك باللياقة والاحترام عند الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصري والعربي."

وأضاف البيان: "شكري سرحان هو خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث اجتاز اختبار القبول أمام أساتذة كبار مثل زكي طليمات، جورج أبيض، ويوسف وهبي، وكان لا يتجاوز سن السادسة عشر. كما أن شكري سرحان عندما كان أصغر منك سنًا كان يعتبر من أبرز نجوم الوطن العربي، حيث قام ببطولة أفلام بارزة مثل 'ابن النيل' في سن العشرين، وهو واحد من أهم مائة فيلم في تاريخ السينما، بالإضافة إلى أفلام مثل 'الزوجة الثانية' و'قنديل أم هاشم' و'اللص والكلاب'، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر."

واختتم البيان: "تم اختيار شكري سرحان كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية في استفتاء '100 سنة سينما' بمشاركة مائة ناقد فني، وقد حصل على نصيب الأسد في هذا الاستفتاء بـ 16 فيلمًا معظمهم كانت بطولاته المطلقة."