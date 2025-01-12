طريقة تحضير السبانخ في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:54 صباحاً - فوائد السبانخ الصحية

السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان. تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين A وK وC والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم. تساهم هذه العناصر في تعزيز مناعة الجسم وتقوية العظام ودعم صحة الجلد.

المكونات الضرورية لتحضير السبانخ

لتحضير طبق سبانخ لذيذ وصحي في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

باقة من السبانخ الطازجة

بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

فصان من الثوم مفرومين

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)

خطوات تحضير طبق السبانخ

الخطوة الأولى: تنظيف السبانخ

ابدأ بغسل السبانخ جيداً تحت الماء الجاري لإزالة الشوائب والأتربة العالقة بأوراقها. يمكنك أيضاً نقعها في الماء الممزوج بقليل من الخل لمدة دقائق للتأكد من نظافتها تماماً. بعد ذلك، صَفِّ السبانخ وجففها بمنشفة نظيفة.

الخطوة الثانية: تجهيز المكونات

قم بتقطيع السبانخ إلى قطع متوسطة الحجم. جهز البصل والثوم عن طريق فرمهم بشكل ناعم. هذا يتيح لك ضمان تجانس النكهات في الطبق النهائي.

الخطوة الثالثة: عملية الطهي

في مقلاة عميقة، أضف زيت الزيتون وسَخّنه قليلاً على نار متوسطة. أضف البصل المفروم وحركه حتى يصبح ذهبي اللون. بعد ذلك، أضف الثوم المفروم واستمر في التقليب لمدة دقيقة إضافية.

الخطوة الرابعة: طهي السبانخ

أضف السبانخ المقطعة إلى المقلاة وقلبها جيداً مع البصل والثوم. عند ذبول السبانخ، أضف الملح والفلفل حسب الرغبة ونصف كوب من الماء. قم بتغطية المقلاة واترك السبانخ تطهى لمدة خمس إلى سبع دقائق حتى تنضج تماماً.

التقديم واللمسات الأخيرة

بعد أن تتأكد من نضج السبانخ، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون قبل التقديم لمنح الطبق نكهةً منعشة. يُقدم السبانخ عادةً ساخناً بجانب الأطباق الأخرى مثل الأرز أو الخبز.

بإمكانك إضافة مكونات أخرى مفضلة لتخصيص الطبق حسب ذوقك الشخصي، مثل الحمص المسلوق، أو الطماطم المجففة لمزيد من التنوّع والنكهة. استمتع بتجربتك في تحضير السبانخ واجعلها جزءًا من نظامك الغذائي للحصول على قيمها الغذائية المفيدة.