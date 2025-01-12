26 مليونًا إيرادات "الدشاش" منذ بدء عرضه في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد إيرادات بلغت 3 ملايين و18 ألفًا و687 جنيهًا يوم الجمعة الماضي، ليصل إجمالي إيراداته إلى 26 مليونًا و338 ألفًا و102 جنيه خلال 10 أيام من عرضه في دور السينما.

الفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وغيرهم، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن مع لمسات كوميدية.

يعد "الدشاش" تعاونًا جديدًا بين محمد سعد والمخرج سامح عبد العزيز بعد تعاونهما السابق في فيلم "تتح" عام 2013، والذي شارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، كما عملا معًا في مسلسل "فيفا أطاطا" الذي عرض في رمضان 2014، وبرنامج "وش السعد" الذي تم عرضه في 2016.

يعتبر "الدشاش" بمثابة عودة لمحمد سعد إلى السينما بعد غياب دام 5 سنوات، منذ آخر أفلامه "محمد حسين" الذي عرض عام 2019، وشاركه في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، وحمادة صميدة، من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.