بايدن يجري مكالمة ثلاثية مع زعيمي اليابان والفلبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 09:32 صباحاً - يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكالمة هاتفية ثلاثية مع رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، والرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، في وقت باكر غدًا الاثنين، حسبما أعلن المتحدث باسم رئيس الفلبين.

وقال المتحدث سيزار شافيز، في بيانٍ إن المكالمة كان مفترضًا أن تُجرى الأحد، لكنها أرجئت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

ويُتوقع أن يناقش القادة الثلاثة التقدم المحرز في مجال التعاون المتبادل والمسائل الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة.

وعززت الدول الثلاث التعاون الأمني فيما بينها؛ بهدف صد جهود الصين للسيطرة على معظم بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وكان بايدن ألغى في وقت سابق رحلة إلى إيطاليا؛ للتركيز على الاستجابة الفدرالية لحرائق الغابات في كاليفورنيا.

وتنتهي ولاية بايدن في 20 يناير على أن يتسلم دونالد ترامب السلطة خلفًا له.