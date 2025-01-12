هاري كين: أحلم بالكرة الذهبية منذ أن كنت صغيراً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:52 صباحاً - أكد الإنكليزي هاري كين، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية، وأن هذا الحلم يراوده منذ أن كان صغيراً..

وقال هاري كين في حوار مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية: حصدت العديد من الجوائز الفردية من الهداف أو أفضل لاعب، ولكن أبدأ كل موسم بهدف الفوز بالألقاب الجماعية، ولا أشعر بالرضا بالتميز على المستوى الفردي وحسب، أنا أبلغ من العمر 31 عاماً، وفي السابق كان هذا العمر يمثل بداية النهاية…

وأضاف: اليوم نصل إلى قمة العطاء بعمر 30 عاماً، وأرى بأن أفضل نسخة من هاري لم تظهر بعد، أنا على ثقة من ذلك وبأن الجزء الثاني من مسيرتي والذي يبدأ الآن سيكون غنياً بالألقاب الكبرى.

وعن فوزه بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف، قال: هذا شرف كبير لي ومن دواعي فخري، فهذا يمثل تجسيداً لمهمتي في أرض الملعب وهي تسجيل الأهداف، هذا ما تنتظره الجماهير مني ولهذا السبب تعاقد معي بايرن ميونخ، كما أن تلك الجائزة تؤكد صحة اختياري، فعند مغادرة بلدي للمرة الأولى في سن الثلاثين، لم يكن من الطبيعي أن تسير الأمور بهذه السرعة والنجاح، كما أنني سعيد للغاية من أجل عائلتي التي تبعتني، وكثيراً ما نستخف بمدى صعوبة ترك كل شيء من أجل الانتقال إلى بلد جديد، وجائزة جيرد مولر تعد المكافأة على ذلك، كما أنها سمحت لي بالحضور إلى حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى وحضور تقديم تلك الجوائز القيمة، آمل أن أعود للفوز بجائزة أكبر، بالطبع أفكر بها (الكرة الذهبية)، وأرى بأن المستويات التي أقدمها تجعلني مرشحاً لذلك، أواصل التطور وألعب في فرق سواء إنجلترا أو بايرن ميونخ مرشحة للفوز بالبطولات الكبرى، وبالتالي مع مستواي والفوز ببطولة كبرى مثل دوري الأبطال لماذا لا أؤمن بحظوظي؟… أحلم بالكرة الذهبية منذ أن كنت صغيراً وحتى في حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو التي منحت قيمة أكبر للجائزة.