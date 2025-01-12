تطورات جديدة بشأن مفاوضات برشلونة مع ماركوس راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 02:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات تحرك برشلونة للتعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن هانزي فليك، مدرب الفريق الكتالوني، منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأشارت الشبكة، إلى أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سيعقد جلسة محادثات مع وكيل أعمال اللاعب، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الشبكة، أن راشفورد يعلم باهتمام برشلونة، ولن يمانع الانضمام لصفوفه، ولكنه ينتظر معرفة تفاصيل الصفقة.

يشار إلى أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات راشفورد، حيث يحظى كذلك باهتمام يوفنتوس.