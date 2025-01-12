دلّلي عائلتكِ بأشهى المقبلات: طريقة عمل الذرة المقلية المقرمشة واللذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 02:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر الذرة المقلية من المقبلات اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، فهي تجمع بين القرمشة والطعم الشهي، وتُمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. في هذا المقال، سنُقدم لكِ طريقة عمل الذرة المقلية بمختلف النكهات لتُبهري بها عائلتكِ وضيوفكِ.

المكونات:

أكواز ذرة طازجة أو مجمدة أو معلبة (حسب الرغبة)

زيت نباتي للقلي

ملح حسب الرغبة

سلق الذرة (في حالة استخدام الذرة الطازجة): اغسلي أكواز الذرة جيدًا ثم اسلقيها في ماء مغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج. اتركيها لتبرد قليلًا ثم قطعيها إلى شرائح أو فصوص.

تجفيف الذرة: جففي الذرة جيدًا باستخدام مناديل ورقية للتخلص من أي سوائل زائدة، هذه خطوة مهمة جداً لقرمشة الذرة.

القلي: سخّني كمية وفيرة من الزيت النباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي شرائح أو فصوص الذرة في الزيت الساخن حتى تُصبح ذهبية اللون ومقرمشة. انتبهي من تطاير الزيت عند القلي.

ارفعي الذرة من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

تبّلي الذرة بالملح وقدميها ساخنة.