الخميس 30 يناير.. “الصحفيين” تنظّم عيد ميلاد جماعي لرواد المهنة

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أحمد جودة - القاهرة - تستأنف لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، تنظيم حفل عيد الميلاد الجماعي، لرواد المهنة الذين تجاوزوا الستين، بجدولي المعاشات والمُشتغلين، الخميس 30 يناير الجاري، بإذن الله، بمسرح النقابة.

ودعا “عبدالمجيد”، مواليد شهري ديسمبر ويناير ومن حالت ظروفه دون المشاركة في احتفالات العام الماضي، من مواليد الأشهر السابقة، ضرورة تأكيد الحضور حتى يتسنى للجنة إجراء الترتيبات اللازمة للحفل.