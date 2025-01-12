أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الليغا
فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة (55)، وهو الهدف السادس له في الدوري هذا الموسم.
وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 44 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وبهذا الفوز، سجل أتلتيكو مدريد رقما قياسيا جديدا بتحقيقه الفوز الرابع عشر تواليا في جميع المسابقات، والثامن تواليا في الدوري.
وفي مباراة أخرى فاز خيتافي على مضيفه لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد. سجل هدفي خيتافي كل من كوبا غوميس دا كوستا، و بورخا مايورال في الدقيقتين (70 و86)، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق لاس بالماس لاعبه عدنان يانوزاي في الدقيقة (88).
ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.