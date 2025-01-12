أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الليغا

أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الليغافاز أتلتيكو مدريد على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة (55)، وهو الهدف السادس له في الدوري هذا الموسم.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 44 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وبهذا الفوز، سجل أتلتيكو مدريد رقما قياسيا جديدا بتحقيقه الفوز الرابع عشر تواليا في جميع المسابقات، والثامن تواليا في الدوري.

وفي مباراة أخرى فاز خيتافي على مضيفه لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد. سجل هدفي خيتافي كل من كوبا غوميس دا كوستا، و بورخا مايورال في الدقيقتين (70 و86)، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق لاس بالماس لاعبه عدنان يانوزاي في الدقيقة (88).

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.