العالم اليوم - بالصور.. كيف تبدو حرائق لوس أنجلوس من الفضاء؟

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. كيف تبدو حرائق لوس أنجلوس من الفضاء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 09:25 مساءً - أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها وكالة "ناسا" حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في لوس أنجلوس من الفضاء.

وتُظهر إحدى الصور التي التقطها القمر الاصطناعي التابع لوكالة ناسا بعد اندلاع حريق باسيفيك باليساديس صباح الثلاثاء، شريطا كثيفا من الدخان الرمادي يطفو فوق مقاطعة لوس أنجلوس ويمتد إلى الساحل.

واستمر دخان حريق باليساديس في التدفق نحو المحيط الهادئ، حيث التقط قمر ناسا الاصطناعي "أكوا" صورا لأعمدة الدخان تتحرك بعيدا عن الساحل حيث التهم الحريق أكثر من 11000 فدان في اليوم الأول.

ومع استمرار الحرائق، التقط رائد الفضاء التابع لناسا دون بيتيت من محطة الفضاء الدولية المزيد من الصور المذهلة للحرائق.

وتُظهر الصور، التي تم التقاطها يوم الجمعة، تلال مقاطعة لوس أنجلوس مضاءة من الفضاء الخارجي.

وألقت طائرات مياها وموادا لإخماد الحرائق على تلال شديدة الانحدار لوقف انتشار حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس الأميركية شرقا مع تكثيف جهود مكافحة النيران على الأرض وسط تحذيرات من هبات رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة مما قد يزيد الأمور سوءا.

وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة قد ارتفعت إلى 16 شخصا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يسمح لرجال الإطفاء إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.