نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البلديات والإسكان يفتتح بعد غدٍ منتدى العمران السعودي الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منتدى العمران والعقار السعودي الرابع الذي سيقام خلال المدة 14 - 16 يناير الجاري والمعرض المصاحب له وذلك بالبهو الرئيسي بجامعة الملك سعود بالرياض.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم العمران عدد من الأكاديميين والمقاولين والعقاريين والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة النظريات الحديثة والتحديات المستقبلية وتبادل الخبرات محليًا وعالميًا والعمل على توطيد الصلة والتعاون العالمي بين المشاركين وتشجيع ودعم البحث العلمي.

ويأتي المنتدى استكمالًا لجهود الجمعية حيث جاء المنتدى الأول بعنوان "المدن الجديدة في المملكة.. الرؤية والطموحة عام 2007م"، والثاني بعنوان "العمران الحديث في عصر المعرفة" عام 2010م، فيما حمل المنتدى الثالث عام 2014م، عنوان "العمران الجديد للجامعات الناشئة.. ترسيخ التنمية المستدامة".

وتُعد الجمعية السعودية لعلوم العمران أولى الجمعيات العلمية التي تعنى بشؤون العمران المختلفة حيث تأسست عام 1408ه بهدف جمع المتخصصين والمهتمين بالعمارة والعمران والاستفادة من خبراتهم، وحققت منذ نشأتها وحتى الأن انتشارًا واسعًا على المستويين المحلي والعالمي فالجمعية عضوًا بالاتحاد الدولي للمعماريين UIA وممثل رسمي للاتحاد بالمملكة.

كما أن الجمعية عضوًا بهيئة المعماريين العرب ولديها العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدة جهات دولية أهمها المعهد الأمريكي AIA، إلى جانب العديد من الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل المملكة وخارجها