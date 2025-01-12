انت الأن تتابع خبر الحق آخر فرصة.. شروط وخطوات ورابط التقديم لوظائف الحرس الوطني السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمثل اليوم آخر فرصة للتقديم في وظائف الحرس الوطني السعودي، التي أعلنت عنها الوزارة، وفتحت باب التقديم يوم الأحد 5 يناير 2025، ويتم غلق التقديم اليوم الأحد 12 يناير 2025.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني السعودي

أنها تسعى من وظائف الحرس الوطني إلى أجل ضخ دماء جديدة من الكفاءات الوطنية، التي تساهم في خدمة الوطن وحماية الأمن القومي للمملكة؛ وذلك في إطار تطوير القدرات الوطنية التي تضطلع بها وزارة الحرس الوطني، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

كيفية التقديم في وظائف الحرس الوطني بالسعودية

نقدم كل ما تحتاجه للتقديم في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني، وهي التالي:

أولاً شروط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

الحد الأدنى للمؤهل العلمي هو شهادة الثانوية العامة.

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن “جيد”.

أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة داخل المملكة.

ألا يكون متزوجًا من امرأة غير سعودية.

ألا يقل طوله عن 160 سم.

ضرورة توافق طول المتقدم مع وزنه وفقا للمعايير الصحية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو معدية.

ألا يكون عاملا في أي جهة حكومية أو مرتبطا بوظيفة عسكرية سابقة.

ثانيا المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الحرس الوطني

شهادة تعليمية موثقة تؤكد المؤهل الدراسي ومدة الدراسة.

شهادات الدورات والخبرات العملية إن وجدت.

نسخة أصلية من بطاقة التصنيف سارية المفعول

ثالثا رابط وخطوات التقديم على وظائف الحرس الوطني

بعد توافر الشروط واستيفاء المستندات اتبع التالي: