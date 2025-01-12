إبراهيم ربيع: تنظيم الإخوان أداة استعمارية للتحكم في إرادة الشعوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 08:33 مساءً - قال إبراهيم ربيع الخبير فى شئون حركات الإسلام السياسي، إن تنظيم الإخوان مر بـ 4 مراحل قبل 2011، وهو كيان وظيفى تم تكوينه للعمل بالوكالة عن أجهزة ودول استعمارية لتحديد إرادة الشعوب خاصة الشعب المصرى.

وأضاف إبراهيم ربيع خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن التنظيم فيروس يصيب الوعى والإدراك، ويصيب المناعة الوطنية، ويتحور ويتجدد ويتخلق على حسب المرحلة والمطلوب.

تابع إبراهيم ربيع، الإخوان ساروا فى مسار التهيئة والسيطرة، ومن أجل التهيئة قاموا بنشر الدعوة عن طريق نشر الأكاذيب وتلفيق الشائعات وإثارة البلبلة وعدم اليقين وإيجاب فئات غير منتمين للوطن ويكونون ورقة فى مهب الريح، والسيطرة عن طريق إنشاء جناح اقتصادى يتلقى أموالا من دول وعمل جناح عسكرى لإثارة الإرهاب.

ولفت إبراهبم ربيع إلى أن مهمة الإخوان هى كسر الأعمدة الصلبة للدولة من خلال التضليل والتقليل من أى شئ إيجابى، والتهويل وهدم رموز الدولة وتشويه المؤسسات.