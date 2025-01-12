عثمان ديمبلي يقود سان جيرمان لعبور سانت إيتيان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:51 مساءً - فاز باريس سان جيرمان على ضيفه سانت إيتيان بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

وتكفّل عثمان ديمبلي بتسجيل هدفي فريق العاصمة الفرنسية في الدقيقتين (13 و23 من ضربة جزاء) فيما سجل هدف سانت إيتيان زوريكو دافيتاشفيلي (د 64).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، فيما بقي رصيد سانت إيتيان 16 نقطة في المركز السادس عشر.