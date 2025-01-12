برشلونة يعادل رقماً صامداً منذ 1964

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:51 مساءً - أفادت شبكة (أوبتا) للإحصائيات، أن فريق برشلونة نجح وللمرة الأولى منذ عام 1963 في تسجيل 4 أهداف أو أكثر في مباراتي كلاسيكو متتاليتين بعدما فاز على ريال مدريد 5-2، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم ريال مدريد عندما فاز في مباراتي كلاسيكو في ذلك العام 4-0 و5-1.

وتُوج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليعزز رقمه كأكثر الفرق فوزاً بهذه البطولة، وبفارق لقبين عن غريمه التقليدي ريال مدريد (13 لقباً).