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برشلونة يعادل رقماً صامداً منذ 1964

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:51 مساءً - أفادت شبكة (أوبتا) للإحصائيات، أن فريق برشلونة نجح وللمرة الأولى منذ عام 1963 في تسجيل 4 أهداف أو أكثر في مباراتي كلاسيكو متتاليتين بعدما فاز على ريال مدريد 5-2، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم ريال مدريد عندما فاز في مباراتي كلاسيكو في ذلك العام 4-0 و5-1.

وتُوج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليعزز رقمه كأكثر الفرق فوزاً بهذه البطولة، وبفارق لقبين عن غريمه التقليدي ريال مدريد (13 لقباً).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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