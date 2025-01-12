مستشار ترامب: رئيس أمريكا القادم لا يعتقد أن كييف قادرة على استعادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 11:27 مساءً - أكد مستشار الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب للأمن القومي مايكل والتز أن ترامب يرى أنه من غير الواقعي "إزاحة" روسيا من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف والتز خلال مقابلة معه على قناة "ABC" التلفزيونية، أن ترامب يعتقد أنه من غير الواقعي أن يتم "إزاحة" روسيا من جميع أراضي أوكرانيا السابقة، بما في ذلك جزيرة القرم، مشيرا إلى أن قادة العالم الآخرين باتوا يدركون هذا الموقف، حسب قوله.

وقال مستشار ترامب للأمن القومي: "من غير الواقعي القول بأنه بالإمكان تهجير كل روسي من كل شبر من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك القرم، لقد أدرك ترامب هذه الحقيقة، وأعتقد أنه من المهم أن العالم كله بدأ يدرك ذلك"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو حل سلمي للصراع.

يذكر أن شبه جزيرة القرم أصبحت منطقة روسية في 2014، عقب استفتاء شعبي بعد الانقلاب في أوكرانيا، وأيد في الاستفتاء 96.77% من الناخبين في القرم و 95.6% في سيفاستوبول أن يصبحا جزءا من روسيا، في حين ما تزال كييف تعتبر القرم أرضا محتلة مؤقتا وتابعة لها، وتدعم الدول الغربية أوكرانيا في هذه القضية. ومن جانبها ذكرت القيادة الروسية مرارا أن سكان القرم صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا بطريقة ديمقراطية، بما يتوافق تماما مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن قضية القرم "أغلقت نهائيا".

وفي أكتوبر من عام 2022 ونتيجة للاستفتاءات، تم قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك منطقتي خيرسون وزاباروجيه ضمن أراضي روسيا الاتحادية.