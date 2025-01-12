برشلونة يهين ريال مدريد بخماسية ويُتوج بكأس السوبر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:51 مساءً - أهان فريق برشلونة غريمه التقليدي، ريال مدريد، وغلبه بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني والتي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وعلى الرغم من تقدم ريال مدريد عبر كيليان مبابي (د 5) من هجمة مرتدة واجه بها حارس برشلونة إلا أنّ الأخير تسيّد المباراة من بابها إلى محرابها وسجل أهدافه عبر لامين يامال (د 22)، روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء (د 36)، رافينيا (د 39 و48)، وأليكس بالدي (د 45 +9).

وهذه هي المرة الـ 15 التي يحرز بها فريق برشلونة كأس السوبر الإسباني، فيما توقف عدد مرات فوز الريال باللقب عند 13 مرة.