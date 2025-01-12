وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 08:32 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور عمرو عبدالقادر محمود محمد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي.

الدكتور مجدي عبدالجواد علوان عثمان، عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.

الدكتور السيد محمد أبوهاشم حسن، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.

الدكتور محمد عبدالسلام عباس إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة الوادي الجديد.

الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد.

الدكتورة جيهان نبيل حسن فتيح، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط.

الدكتور خالد صلاح سعيد عبدالمجيد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة أسيوط.

الدكتورة حنان الزبلاوي حسن مندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بني سويف.

الدكتور جمال يحى محمد صدقي حسن، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.