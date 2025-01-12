نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تطرح مرافقها العامة للاستثمار المؤقت في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت أمانة محافظة جدة، أبوابها لاستقبال طلبات تنفيذ الفعاليات الإبداعية لموسم شهر رمضان المبارك 1446هـ، وذلك من خلال طرح مرافقها العامة للاستثمار المؤقت، من حدائق ومماشٍ وواجهات بحرية.

وتتضمن الفعاليات الإبداعية التي يمكن إقامتها في المرافق المراد طرحها للاستثمار المؤقت خلال شهر رمضان المبارك، الأكشاك الموسمية، والبازارات، والخيام الرمضانية.

ويمكن للراغبين، استئجار أجزاء من المرفق العام، أو المرفق بالكامل، شريطة تعهد المستثمر بالمحافظة على المسطحات الخضراء والخدمات الموجودة في المرفق، إلى جانب السماح للمرتادين بالدخول دون شروط أو قيود.

وتخضع أنشطة الفعاليات كافة، إلى اشتراطات ومعايير أمانة محافظة جدة، حسب الاختصاص، والتي يمكن الوصول إليها عبر منصات الأمانة الرسمية، في حين تتطلع الأمانة إلى التقدّم بفعاليات إبداعية تلبي احتياجات الأهالي.

ودعت الأمانة، الراغبين إلى تقديم الطلب إلكترونيًا، فيما حددت آخر موعد لاستقبال الطلبات 18 يناير الجاري