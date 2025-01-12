انت الأن تتابع خبر ظواهر جوية متغيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فصل شتاء به العديد من الظواهر الجوية المتغيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية،حيث تتعرض أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والعسير إلى سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار،كما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية،ولا يستبعد تكون الضباب على هذه المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٢٨ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٧٠.

المدينة المنورة: العظمى ٢٣ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٤٥.

الرياض: العظمى ١٩ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

جدة: العظمى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٢ ودرجة الرطوبة ٧٠

الدمام: العظمى ٢٤ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٩٥.

أبها: العظمى ١٨ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ١٨ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٩٠.

بريدة: العظمى ١٩ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٧٥.

حائل: العظمى ١٥ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٧٠.

الباحة: العظمى ١٤ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٧٥.

عرعر: العظمى ١٦ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٩٠.

سكاكا: العظمى ١٦ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٩٠.

جازان: العظمى ٢٩ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٨٠.

نجران: العظمى ٢٦ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٦٥.