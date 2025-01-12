انت الأن تتابع خبر الضمان الاجتماعي يشمل غير السعوديين: تعرف على الشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشكل الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية شريان حياة لكثير من الأسر، حيث يهدف إلى توفير مستوى معيشي لائق للأفراد والأسر الذين لا يجدون سبيلاً لتأمين احتياجاتهم الأساسية وفي هذا الإطار تطرح العديد من الأسئلة حول الفئات التي يمكنها الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بشروط الجنسية فهل يشمل الضمان الاجتماعي جميع المقيمين في المملكة؟ وما هي الفئات المستثناة من شرط الجنسية؟ وما هي الشروط الأخرى التي يجب توافرها للاستفادة من هذه البرامج؟ في هذا المقال، سنتناول هذه الأسئلة بالتفصيل مستندين إلى أحدث البيانات والمعلومات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان الاجتماعي

رغم أن الجنسية السعودية غالبًا ما تكون شرطًا أساسيًا للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، إلا أن هناك بعض الفئات التي تستثنى من هذا الشرط،

وذلك تقديراً لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وتشمل هذه الفئات:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي: تحظى هذه الفئة باهتمام خاص، حيث يتم النظر إليها كجزء من الأسرة السعودية، وبالتالي تستحق الدعم المقدم من الدولة.

الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون: نظرًا لارتباطها الوثيق بالمجتمع السعودي من خلال أبنائها، فإن الأرملة أو المطلقة غير السعودية التي لديها أبناء سعوديون تستحق الدعم.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي: يتم النظر إلى هؤلاء الأبناء على أنهم جزء من الأسرة السعودية، وبالتالي يحق لهم الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.

الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل: هذه الفئات من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، وبالتالي يتم تسهيل إجراءات استفادتهم من برامج الضمان الاجتماعي، حتى لو لم يحملوا الجنسية السعودية.

شروط القبول في الضمان الاجتماعي لعام 1446

بالإضافة إلى شرط الجنسية (أو الاستثناء منه في الحالات المذكورة سابقًا)، هناك مجموعة من الشروط الأخرى التي يجب توافرها للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي

، ومن أهم هذه الشروط:

الإقامة الدائمة في المملكة: يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة المتقدمة مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

عدم وجود دخل كافٍ: يجب ألا يكون لدى المتقدم أو الأسرة المتقدمة دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

التسجيل في قاعدة البيانات الوطنية: يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة المتقدمة مسجلاً في قاعدة البيانات الوطنية.

تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة لإثبات استحقاقه للضمان الاجتماعي، مثل بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة الميلاد، وغيرها من المستندات الثبوتية.

وفي الختام