مقارنة بين فيروس HMPV وكورونا: أوجه التشابه والاختلاف

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:58 مساءً - في السنوات الأخيرة، شهد العالم انتشار العديد من الفيروسات التنفسية، مما أثار قلقًا واسعًا حول صحتنا. من بين هذه الفيروسات، برز فيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV) وكورونا كأكثر الفيروسات التي تثير القلق. في هذا المقال، سنقوم بمقارنة بين هذين الفيروسين لتوضيح الاختلافات الرئيسية بينهما.

ما هو فيروس HMPV وكورونا؟

فيروس HMPV: هو فيروس تنفسي شائع، ينتمي إلى عائلة الفيروسات الباراميکسو، ويسبب أعراضًا شبيهة بالبرد.

فيروس كورونا: هو فيروس تاجي جديد تسبب في جائحة عالمية.

الاختلافات الرئيسية بين HMPV وكورونا:

الميزة فيروس HMPV فيروس كورونا

العائلة الفيروسية باراميکسو كورونا

موسمية الانتشار شتاء وربيع على مدار العام

الجديدية معروف منذ سنوات ظهر حديثًا (2019)

شدة الأعراض خفيفة إلى معتدلة (عادة) قد تسبب مضاعفات خطيرة

معدل الانتشار أقل من كورونا أعلى بكثير من HMPV

التأثير على الفئات العمرية الأطفال وكبار السن بشكل خاص جميع الفئات العمرية

اللقاحات لا يوجد لقاح متوفر على نطاق واسع تتوفر لقاحات متعددة

أوجه التشابه:

أعراض مشابهة: كلا الفيروسين يسببان أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا مثل السعال والحمى واحتقان الأنف.

انتقال العدوى: ينتقل كلا الفيروسين عن طريق الرذاذ التنفسي.

لماذا يجب أن تعرف الفرق؟

الوقاية: فهم الاختلافات بين الفيروسين يساعد في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى.

العلاج: تختلف العلاجات الموصوفة لكل فيروس.

القلق: يمكن أن يساعد فهم طبيعة الفيروس في تقليل القلق والخوف.

هذا وعلى الرغم من أن كلا الفيروسين يسببان أمراضًا تنفسية، إلا أنهما يختلفان في العديد من الجوانب. فيروس HMPV هو فيروس موسمي معروف، بينما يعتبر فيروس كورونا تهديدًا عالميًا. من المهم فهم هذه الاختلافات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتك وصحة عائلتك.