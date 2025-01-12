تأثير اليانسون على الجهاز العصبي للأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:58 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الأعشاب والنباتات الطبية، يُعتبر اليانسون واحداً من أكثر المكونات شيوعًا والتي يتم استخدامها على نطاق واسع. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، برزت بعض الدراسات التي تُسلط الضوء على الأضرار المحتملة التي قد ينطوي عليها استخدام هذا النبات، خاصةً بالنسبة للأطفال.

هذه المقالة ستتناول بالتفصيل تأثيرات اليانسون على الجهاز العصبي للأطفال وتُسلط الضوء على الحاجة إلى توخي الحذر والحرص عند استخدامه.

بداية، من المهم أن نفهم ما هو اليانسون وما هي المكونات الأساسية الموجودة فيه. اليانسون هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة السرفيسيات، ويُعرف علميًا باسم Pimpinella anisum. وهو غالبًا ما يُستخدم في الطب التقليدي والطب البديل كعلاج لمجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك المشاكل الهضمية والتنفسية والعصبية. ومع ذلك، يحتوي اليانسون على مركبات كيميائية معقدة، بما في ذلك مادة الأنيثول، والتي قد تكون لها تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي للأطفال.

من أبرز الآثار الضارة لليانسون على الجهاز العصبي للأطفال هي زيادة خطر الإصابة بنوبات الصرع. العديد من الدراسات أظهرت أن استهلاك اليانسون من قبل الأطفال قد يؤدي إلى زيادة نشاط الدماغ غير الطبيعي والذي قد يؤدي إلى نوبات الصرع. هذا وقد تم ربط اليانسون أيضًا بحالات الاضطرابات العصبية الأخرى، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، حيث أن مركبات اليانسون قد تؤثر على نواقل عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والتي تلعب دورًا حيويًا في وظائف الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد بشأن التأثيرات السامة المحتملة للمركبات الموجودة في اليانسون على نمو الأعصاب وتطورها لدى الأطفال. تشير بعض الدراسات إلى أن مادة الأنيثول قد تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية وتعطيل نمو الأعصاب، مما قد يؤدي إلى مشاكل في النمو والتطور العصبي للأطفال على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، هناك دلائل على أن استهلاك اليانسون قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال. حيث أن المركبات الكيميائية الموجودة في اليانسون قد تؤثر على مستويات الناقلات العصبية المرتبطة بالمزاج والانفعالات.

بناءً على هذه الأدلة، من الضروري أن يكون الوالدون والمقدمون الرعاية الصحية على دراية بالمخاطر المحتملة لاستخدام اليانسون لدى الأطفال. ينبغي توخي الحذر عند إعطاء اليانسون للأطفال، وينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامه. علاوة على ذلك، من المهم تثقيف الناس حول هذه المخاوف وتشجيعهم على البحث عن بدائل أكثر أمانًا وفعالية للأطفال.