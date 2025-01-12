انت الأن تتابع خبر المرور السعودي يحذر: سلوكيات خاطئة تتصدر أسباب الحوادث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بيانا تحذيريا يكشف عن أهم مسببات الحوادث المرورية في منطقة جازان لعام 2023.

يأتي هذا التحذير

ضمن حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق، مواطنين كانوا أم وافدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين جودة الحياة والحد من الحوادث.

أبرز مسببات الحوادث في جازان لعام 2023

وفقًا للبيان الذي نشرته الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تصدّر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة قائمة مسببات الحوادث المرورية في منطقة جازان. وأكدت الإدارة أن انشغال السائق بالجوال أثناء القيادة يُعد خطرًا جسيمًا، حيث يؤدي إلى تقليل التركيز وزيادة احتمالية وقوع الحوادث.

إلى جانب ذلك، كشفت الإدارة عن مخالفة الأفضلية كسبب ثانٍ بارز للحوادث، يليها الانحراف المفاجئ، وهي ممارسات تؤدي إلى حوادث خطيرة، خاصة في الطرق السريعة والمزدحمة.

دعوة للالتزام بالقوانين

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام جميع قائدي المركبات، سواء المواطنين أو الوافدين، بالقواعد المرورية وتعليمات السلامة، محذرة من خطورة تجاهل الإرشادات. وأشارت إلى أن اتباع التعليمات سيسهم في تقليل الحوادث المرورية، وبالتالي الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.

نصائح السلامة لقائدي المركبات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة: يُعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة السبب الأول للحوادث، لذا يجب على السائقين التركيز الكامل على الطريق.

الالتزام بمبدأ الأفضلية: احترام الأولوية في المرور يحد من التصادمات الناتجة عن سوء التقدير أو التسرع.

تجنب الانحراف المفاجئ: على السائقين الالتزام بالحارات المرورية وتجنب التحركات المفاجئة التي قد تفاجئ السائقين الآخرين.

رؤية المملكة 2030 وسلامة الطرق