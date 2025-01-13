نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دارة الملك عبدالعزيز تحتفي بمئوية كتاب “ملوك العرب” للأديب أمين الريحاني في ندوة فكرية بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز تنظم الدارة، بالتعاون مع مؤسسة أمين الريحاني في الخامس عشر من يناير 2025 ندوة علمية في العاصمة الرياض للاحتفاء بمئوية كتاب “ملوك العرب” للأديب والمثقف اللبناني أمين الريحاني.

ويعد الكتاب أحد أبرز الأعمال الأدبية التي وثّقت الحياة في المنطقة العربية وتاريخها في مطلع القرن العشرين، لتسليط الضوء على أثر هذا الكتاب المميز في توثيق الثقافة العربية ورؤى الريحاني في مستقبل المجتمعات العربية، من خلال استعراض محاور ثقافية وفكرية متنوعة.

ويشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف التخصصات، لمناقشة الأبعاد العميقة والمتعددة التي تضمنها كتاب “ملوك العرب”.

وتستعرض الندوة إسهامات الريحاني بوصفه كاتبًا متعدد المجالات، حيث كتب في مجالات الأدب، الفلسفة، السياسة، الاجتماع، وأدب الرحلات، وهو ما أكسبه مكانةً خاصةً، وجعل رؤاه تتجاوز الزمان والمكان.

وتسعى دارة الملك عبدالعزيز من خلال هذه الندوة إلى إحياء التراث الثقافي العربي، وتعزيز الوعي بأهمية توثيق تاريخ المنطقة ومجتمعاتها. وتشمل فعاليات الندوة جلسات حوارية ومعرض مصاحب، يعرض مقتطفات من الكتاب، وأبرز إنجازات الريحاني التي تعكس رؤيته العميقة وشمولية مجالاته الأدبية