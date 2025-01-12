العالم اليوم - نتنياهو يبلغ بايدن بـ"تقدم" في محادثات الرهائن

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يبلغ بايدن بـ"تقدم" في محادثات الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:25 مساءً - أجرى الرئيس جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، لمناقشة المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي المكالمة في وقت يدفع فيه بايدن من أجل التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو بحث مع بايدن مفاوضات تحرير الرهائن في غزة "وأطلعه على التقدم فيها".

كما ذكر البيت الأبيض: "بايدن ونتنياهو بحثا هاتفيا اليوم مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة".

وأضاف: "بايدن أكد في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن فورا".

وتابع: "بايدن أكد في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية التي سيتيحها وقف القتال بموجب الاتفاق".

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال في حديث لشبكة "سي.إن.إن" إن الأطراف المعنية باتت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطاع الفلسطيني وتحرير الرهائن المتبقين هناك، وعددهم 98.

وقال إن بايدن يتابع بصفة يومية مستجدات المحادثات في الدوحة، حيث قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن بعض التقدم تحقق في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابع قائلا: "لا نزال مصممين على استغلال كل يوم متبق لنا في السلطة لإنجاز هذه المهمة".

وأوضح أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة بايدن لمنصبه، لكن من الممكن أيضا أن "تظل حماس، على وجه الخصوص، متعنتة".