نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم منحة تدريبية للزملاء بمحافظات وسط وشرق الدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن منحة تدريبية لصحفيي محافظات "الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، وبورسعيد".

ويتم تنفيذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار ثلاثة أيام تدريبية في الفترة من 22 يناير حتى يوم 24 يناير 2025م، اليوم الأول عن "الصحافة الاستقصائية" للمدرب محمد زيدان، اليوم الثاني "صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته" للمدرب حسام مصطفى، اليوم الثالث "صحافة الموبايل" للمدربة صفاء عاشور.

الحجز عن طريق إرسال صورتي البطاقة والكارنيه على خدمة الواتس آب: 01099221510.