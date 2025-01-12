نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يبحث نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات عن سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضحت كالاس للصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا:"نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".

وبحسب المسؤولة الأوروبية فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون رفع العقوبات في اجتماع يعقد في 27 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، قالت كلاس إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع العقوبات أو تخفيفها إذا أظهرت السلطات السورية الجديدة رغبة في الإصلاحات في البلاد واحترام القيم الإنسانية العالمية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.

وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.

ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.