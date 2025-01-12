العالم اليوم - هل يرحل كايل ووكر عن مانشستر سيتي؟.. غوارديولا يجيب

انتم الان تتابعون خبر هل يرحل كايل ووكر عن مانشستر سيتي؟.. غوارديولا يجيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 01:26 صباحاً - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد الفوز الساحق 8-صفر على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت إن القائد كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي.

واستبعد ووكر من تشكيلة المدرب غوارديولا لمباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد قبل أن يقول المدرب الإسباني إن الظهير الأيمن طلب "استكشاف خيارات في الخارج".

وربطت تكهنات الدولي الإنجليزي باحتمال الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ بعد فوز مانشستر سيتي بالثلاثية في 2023.

وأوضح غوارديولا أنه "قبل يومين، طلب كايل استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته. لهذا السبب، فضلت إشراك لاعبين آخرين. طلب ذلك قبل عامين بعد الثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي".

وانضم ووكر إلى سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (61.02 مليون دولار) في 2017.

وشارك ووكر في 319 مباراة مع مانشستر سيتي وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف غوارديولا: "لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا. ما زلت مقتنعا تماما بأنه لا يوجد أحد في مهنتنا لا يرغب في أن يكون في مكان يستطيع من خلاله أن يواصل الأداء بالشكل الذي يريده".

واختتم غوارديولا حديثه عن ووكر قائلا: "طلب استكشاف الخيارات المتاحة وهذا لا يعني أنه سيرحل بالضرورة لأنك لا تعرف أبدا ما قد يحدث. أكن له احتراما كبيرا وأشعر بالامتنان للخدمات الكثيرة التي قدمها للفريق خلال هذه السنوات. لعب دورا مهما مع المنتخب والفريق".

وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم إذ شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الدوري السعودي قد يكون وجهته التالية.