كيف تنظم ساعات نوم الطفل خلال فصل الشتاء؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 03:56 صباحاً - أهمية النوم السليم للأطفال خلال فصل الشتاء

يعتبر النوم السليم من الحاجات الأساسية التي يحتاجها الأطفال لضمان نمائهم الصحي والسليم. مع حلول فصل الشتاء، تتغير الكثير من العادات اليومية لدى الأهل ولدى الأطفال على حد سواء. لذا، من الأهمية بمكان تنظيم ساعات نوم الطفل بما يتناسب مع الفترة الشتوية ومع التغيرات التي تحدث في النظام اليومي.

تحديد وقت النوم المناسب

في فصل الشتاء، تقصر ساعات النهار ويزداد الليل طولاً، مما يوفر فرصة مثالية لتقديم وقت النوم قليلاً للأطفال. كما أن الأجواء الباردة تحتّم على الأطفال البقاء داخل المنزل لفترات أطول، لذا يمكن استغلال هذه الفترات الهادئة لتهيئة الطفل للنوم.

خلق بيئة نوم مريحة

تحتاج إلى توفير بيئة نوم مريحة ودافئة للأطفال. لذا، يمكن استخدام الأغطية الثقيلة والملابس الدافئة للنوم من أجل توفير جو دافئ ومريح يساعد الطفل على النوم بعمق. كما يجب التأكد من الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل غرفة النوم.

تقليل الوقت أمام الشاشات

من المهم تقليل وقت مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. تؤثر الشاشات كثيرًا على نوعية نوم الطفل، خاصةً في فصل الشتاء حيث يكون الطفل أكثر عرضة للجلوس لفترات طويلة أمام هذه الأجهزة. يُفضل تخصيص وقت لممارسة الأنشطة اليدوية أو قراءة الكتب قبل النوم.

عادات مفيدة لنوم الطفل في الشتاء

فيما يلي بعض العادات المفيدة التي يمكن اعتمادها لتحسين نوم الطفل خلال فصل الشتاء:

تحديد روتين ثابت للنوم والالتزام به يومياً.

تشجيع الطفل على ممارسة بعض التمارين الخفيفة خلال النهار لتحفيزه على النوم ليلاً.

تجنب تقديم المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكريات العالية قبل النوم.

الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو الحكايات الصوتية قبل النوم لتهدئة الطفل.

تناول وجبة عشاء خفيفة ومغذية

يجب أن تكون وجبة العشاء للطفل خفيفة ومغذية؛ فالبطن المليئ أو الجائع قد يؤثر سلباً على النوم. يمكن اعتماد الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة التي تسهم في شعور الطفل بالشبع والراحة.

ختاماً، مع ضبط وقت نوم الطفل واتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن أن يكون فصل الشتاء فرصة لتحسين عادات النوم، مما سينعكس إيجاباً على صحته ونشاطه خلال اليوم.