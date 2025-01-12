انت الأن تتابع خبر بدلة كلاسيك.. أنغام تستعرض جمالها بلوك مختلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة أنغام، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على الموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وتألقت أنغام، مرتديه بدلة كلاسيك باللون الأسود، وجاء البدلة بتصميم ناعم ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أنغام، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت احمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أنغام، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز.

ونعرض لكم صور أنغام