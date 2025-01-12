وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في كاليفورنيا بسبب الحرائق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 05:33 مساءً - بناء على توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تتابع الوزارة أوضاع الجالية المصرية في لوس انجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا إثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية، ويقوم مكتب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس انجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم.

وتهيب وزارة الخارجية والهجرة بالمواطنين في لوس انجلوس والمدن المجاورة توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها. وفي حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية [email protected] العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف : ۹۷۰۰-۹۳۳-۳۲۳ لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتعرب عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.