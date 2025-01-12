انت الأن تتابع خبر اتهمته بتصويرها دون علمها واتهمها باحتجازه.. ما حكاية فيديوهات هدير عبد الرازق الجديدة وأوتاكا؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها داخل شقتها بكمبوند في القاهرة الجديدة، بعد تلقيها بلاغا من غرفة عمليات النجدة من البلوجر محمد أوتاكا، يتهمها ووالدها فيه باحتجازه.

فيديوهات هدير عبد الرازق وأوتاكا

وأمام رجال المباحث اتهمت البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر أوتاكا بتهديدها بنشر صور وفيديوهات صورها لها دون علمها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم أوتاكا هدير ووالدها باحتجازه وإرغامه على التوقيع على وصل أمانة، فتحفظ رجال الأمن على هدير ووالدها.

القبض على هدير عبد الرازق

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين البلوجر ووالدها وبين شاب في شقتها.

وانتقلت على الفور أجهزة أمن القاهرة إلى محل البلاغ، وتبين نشوب خلافات بين الطرفين، وتحفظت القوات عليهما، وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة التجمع الأول، وأحال العقيد وائل عبد المنعم مأمور قسم شرطة التجمع الأول الطرفين إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

علاقة هدير بالبلوجر أوتاكا