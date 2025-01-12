اقوي كريم فوري لتفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى وتحت الإبط تبيض فورى وسريع

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رياض - احمد صلاح -تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى، قد تعانى الكثير من السيدات من مشكلة اسمرار الجسم وخاصة المناطق الحساسة مثل منطقة بين الفخدين وتحت الإبط وبالتالي قد تبحث السيدات على الوصفات الفعالة المجربة الغير ضارة بالجسم،

خلطة فعاله في تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى

خلطة الليمون والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم

من المعروف أن الليمون يحتوي على فيتامين ج الهام جداً في توحيد لون البشرة وتفتيحها .

أولاً نحضر وعاء ونخلط به 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونضع معهم عصير ليمونه كاملة ونقلبهم جيداً .

سوف تلاحظ انه اصبح خليط كريمي متجانس تماماً .

يجب تنظيف الجسم من الأتربة والعرق ثم نضيف الخليط الكريمي على جميع المناطق الداكنة في الجسم ومنطقة العانة وتحت الإبط .

يجب بعد وضع الخلطة عمل حركات دائرية في الجسم حتى يستفيد الجسم من الوصفة ثم نترك الوصفة حتى تجف تماماً .

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم من أول استخدام لهذه الوصفة ولذلك ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة التي تريدنها .

وصفة الخيار والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم