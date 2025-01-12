انت الأن تتابع خبر بالفستان الذهبي.. يسرا بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها بالسوشيال ميديا صورا لها جديدة في أحدث ظهور لها مع الفنانة يسرا .

تألقت يسرا بفستان لامع باللون الذهبي بتصميم ملفتةوجرئ ، مرصع بالكامل من الأعلى إلى الأسفل مكشوف البطن ووردة حمراء من الصدر.

واختارت يسرا تسريحة شعر “ويفي” ناعمة ومكياجًا ناعمًا بألوان ترابية، مما أكمل إطلالتها بأسلوب راقٍ.

من جانبها، ظهرت إلهام شاهين بفستان باللون الاسود تسريحة شعر قصيرة مع غرّة منسدلة، ومكياجًا هادئًا بألوان نحاسية، مما أبرز ملامحها الطبيعية.

اليكم صور يسرا بالفستان الذهبي.