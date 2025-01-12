«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في مكة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح البيان أن الجاني، عائض بن عبدالله بن عيد القريشي السبيعي، سعودي الجنسية، قد أقدم على قتل مناحي بن فراج بن مهدي السبيعي، سعودي الجنسية، حيث قام بإطلاق النار عليه عدة مرات ما أدى إلى وفاته.

وأفاد البيان أنه بفضل الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وبعد التحقيق معه، تم توجيه الاتهام له بارتكاب الجريمة. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر حكم شرعي بإدانته وتنفيذ حكم القتل قصاصًا. كما أصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من قبل المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وأعلن البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عائض بن عبدالله بن عيد القريشي السبيعي يوم الأحد 12/7/1446هـ، الموافق 12/1/2025م، في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على الأمن، وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ضد كل من يتعدى على أرواح الأبرياء. كما شددت الوزارة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يعتدي على الآخرين أو يسفك دماءهم.