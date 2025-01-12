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رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

المباراة ستقام اليوم الأحد 12 يناير 2025

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (GMT +2).

هذه المواجهة لا تُعتبر فقط لقاءً بين فريقين، بل هي صراع تاريخي ممتد يجسد قمة التنافس الكروي العالمي.

قناة مجانية تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

للجماهير الباحثة عن متابعة المباراة دون اشتراكات مدفوعة، ستقوم بعض القنوات المفتوحة ببث المباراة مجانًا.

من بين هذه القنوات قناة MBC العراق التي تُعتبر خيارًا متاحًا لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكن للمشاهدين متابعة هذا الحدث الكبير مجانًا والاستمتاع بأجواء الكلاسيكو.

أجواء المباراة

يدخل ريال مدريد المباراة وعينه على الفوز باللقب لتعزيز مكانته كأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم. يقود الفريق مجموعة من النجوم الكبار الذين يمتلكون القدرة على قلب الموازين في أي لحظة.

من جانبه، يسعى برشلونة لاستعادة بريقه تحت قيادة مدربه الحالي، معتمدًا على توليفة من اللاعبين الشباب والمخضرمين لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

المباراة تُقام في أجواء مميزة على ملعب الجوهرة المشعة، الذي يُعد أحد أفضل الملاعب في المنطقة.

الجماهير التي ستملأ المدرجات تضيف المزيد من الحماس لهذه المواجهة، حيث ستتزين المدرجات بألوان الفريقين في مشهد كرنفالي لا مثيل له.

القنوات الناقلة والمعلقون

سيتم نقل المباراة عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة، منها SSC News HD، SSC 1 HD، وقناة MBC مصر 2.

وتُعد قناة MBC العراق من أبرز القنوات التي تقدم بثًا مجانيًا للمباراة، مما يُتيح للجماهير فرصة مشاهدة الكلاسيكو دون أي تكاليف.

المعلقون على هذا اللقاء هم مجموعة من أبرز الأسماء، مثل فارس عوض، فهد العتيبي، وعبدالله الحربي، الذين سيضيفون لمساتهم الخاصة على أجواء المباراة.

من يرفع الكأس؟