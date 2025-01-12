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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية.. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأحد الموافق 12 من يناير 2025، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية

مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بث مباشر

ويسعى نادي الزمالك في تحقيق الفوز لضمان التأهل لدور الـ 16 من كأس الكونفدرالية، حيث يتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، يليه المصري برصيد 5 نقاط. كما يتساوى إنيمبا وبلاك بولز في النقاط، حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط.

وكان قد افتتح نادي الزمالك مبارياته في دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي على ملعب القاهرة الدولي، وتفوق الأبيض بثنائية نظيفة عن طريق أحمد عبد الرحيم إيشو، ونبيل عماد دونجا.

بث مباشر مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

وتقام مباراة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأحد الموافق 12 يناير، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة «الكاف» على طلب نقل المباراة إلى القاهرة بدلًا من موزمبيق.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات بي إن سبورتس، ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك وبلاك بولز يوم الأحد، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 بتعليق علي محمد علي.