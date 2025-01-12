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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير عن رابط بث مباشر الآن لمباراة الزمالك وبلاك بولز LIVE دون تقطيع في مباراة هامة للفريق الأبيض من أجل حسم تأهله مباشرة للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، الذي يخوضها الفريق للدفاع عن لقبه الذي حصده في العام الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، وسيكون منفذ العبور لربع النهائي هي مباراته أمام بطل موزمبيق في المباراة الهامة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ملعب بلاك بولز في هذه المباراة التي تقام ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر الآن لمباراة الزمالك وبلاك بولز LIVE دون تقطيع

وسيتوافر رابط بث مباشر الآن لمباراة الزمالك وبلاك بولز LIVE دون تقطيع من قِبل بوابة دوت الخليج الإلكترونية، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع لجماهيره من أجل متابعة اللقاء الهام في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر الآن لمباراة الزمالك وبلاك بولز LIVE دون تقطيع بالكونفدرالية

مشاهدة الآن بث مباشر الزمالك امام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية

وسينشر رابط بث مباشر لمباراة الزمالك وبلاك بولز الآن في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ستاد القاهرة الدولي فور بدء المباراة.

قناة مجانية لنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز

وأعلنت قناة TIME SPORTS الأرضية، نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بشكل مجاني على البث الأرضي نظرًا لأن القناة الناقل الحصري على البث الأرضي لكل الفاعليات الرياضية المقامة في مصر.

كيفية استقبال قناة TIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

ويمكن استقبال قناة TIME SPORTS الناقلة مجانًا لمباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي عبر الإريال الخارجي المعروف سابقًا للجماهير بالبحث عبر التردد UHF32.

ويمكن للجماهير أيضًا استقبال القناة عبر الريسيفر الذي يدعم التحول الرقمي وهو أحد الريسيفرات المعروفة في الأسواق وتدعم البحث عن القنوات الأرضية بشكل طبيعي عبر البحث عن التردد UHF32

بطاقة مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي

المباراة: بلاك بولز الموزمبيقي والزمالك

البطولة: الكونفدرالية الأفريقية

الدور: دور المجموعات

المجموعة: المجموعة الرابعة

الجولة: الرابعة

الموعد: السادسة مساء اليوم

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

الحكم: فابريسيو أندرادي من كاب فيردي

القناة الناقلة: BEIN SPORTS وتايم سبورتس الأرضية

سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة من أجل الفوز والتأهل مباشرة للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، وذلك وسط 3 سيناريوهات أمام الفريق في مباراتيه القادمتين أمام بلاك بولز ثم إنيمبا النيجيري في لقاء الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

وجاءت سيناريوهات تأهل الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية كما يلي:-

1- الفوز: فوز الزمالك على حساب بلاك بولز أو إنيمبا يمنحه التأهل للدور ربع النهائي من البطولة

2- التعادل: تعادل الفريق في إحدى مباراتيه أمام بلاك بولز أو إنيمبا يمنحه التأهل أيضًا بشرط فوز المصري البورسعيدي في مباراتيه على إنيمبا وبلاك بولز

3- الخسارة في المباراتين: يمكن هذا بشرط أيضًا فوز المصري البورسعيدي في المباراتين أيضًا

ترتيب المجموعة قبل لقاءات الجولة الخامسة

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المجموعة الرابعة وذلك قبل لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه المصري البورسعيدي صاحب 5 نقاط فيما يحتل بلاك بولز الموزمبيقي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن إنيمبا النيجيري الذي لديه نفس الرصيد من النقاط.

ماذا قال كريستين جروس عن مباراة بلاك بولز؟

وعلق السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مباراة فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي مؤكدًا أن المباراة صعبة وأن فريقه يتطلع للفوز في المباراة لمواصلة مسيرة الانتصارات مشيرًا إلى أن الجماهير تصنع الفارق.

وأوضح جروس أن فريقه يتطلع لحصد بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق لا يزال لديه بعض المعاناة خاصة في الشق الهجومي، وأن هناك تفاصيل صغيرة تنقطه، مطالبًا جميع اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.

ماذا قال مدرب بلاك بولز عن مواجهة الزمالك؟

ووجه كوشتوديو جوني، المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، الشكر للزمالك على استضافة المباراة مؤكدًا أنه يدرك الصعوبات التي تواجه الفريق في مواجهة الفريق الأبيض في لقاء اليوم، مشددًا على أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة عكس ما حدث في مباراة لقاء الذهاب وأن فريقه سيبذل قصارى جهده في سبيل ذلك.