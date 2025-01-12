جيرونا يطيح ألافيس بهدف قاتل
حقق فريق جيرونا فوزا ثمينا خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل الكولومبي جون سوليس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (90+1).
وبهذا الفوز، تقدم جيرونا إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 28 نقطة، فيما توقف رصيد ألافيس عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
وفي المباراة الثانية، ضمن الجولة ذاتها، تغلب بلد الوليد على ريال بيتيس بهدف دون رد، في سعيه للخروج من منطقة الهبوط.
وسجل كيكي بيريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58، ليرفع بلد الوليد رصيده إلى 15 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير)، فيما توقف رصيد بيتيس عند 25 نقطة في المركز العاشر.
كما شهدت الجولة، تعادل إسبانيول مع ليجانيس بهدف لمثله.
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