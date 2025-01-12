نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز.. تشكيل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز،.. تشكيل الزمالك في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي اليوم في الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية..بث مباشر الآن، أكثر ما يبحث عنه عشاق كرة القدم ومحبو القلعة البيضاء لمتابعة المباراة اليوم "الأحد" في مباراة الصعود للدور ربع النهائي للفارس الأبيض.

يلتقي فريق الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقي على ملعب ستاد القاهرة ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت "القاهرة" السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ويقودها طاقم تحكيم من الرأس الأخضر بقيادة فابريسيو أندرادى سانتوس ويساعده خورخى كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون ومعهم ديلجادو دوس سانتوس روشا حكمًا رابعًا.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، تشكيل الزمالك المتوقع أمام بث مباشر الآن، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود – محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد -عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي– ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الكونفيدرالية الإفريقية وستقوم قناة beIN Sports HD 6 بنقل المباراة بشكل مباشر بتعليق على محمد علي حيث يوفر البث المباشر من خلال القنوات المشفرة أو عبر تطبيق beIN CONNECT.

بطاقة مباراة الزمالك وبلاك بولز

المباراة: الزمالك أمام بلاك بولز

البطولة: الكونفيدرالية الإفريقية

الدور: دور المجموعات

المجموعة: الرابعة

الجولة: الخامسة

الملعب: ستاد القاهرة

القناة الناقلة: bein sports

الحكم: فابريسيو أندرادى سانتوس من الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة الكونفيدرالية كما يلي: