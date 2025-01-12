كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم والرقبة بياض ملفت في دقيقة

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رياض - احمد صلاح - كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم يعتبر كريم النشا والليمون من أفضل الكريمات والوصفات الفعاله في تفتيح البشرة والجسم فهو ومن الوصفات المميزة التي يتم البحث عنها من قبل العرائس قبل الزفاف، لأن الحصول على جسم ناعم وحتى لون البشرة مهم جدًا لكل فتاة ستتزوج، ويوجد الكثير من الوصفات والكريمات الجاهزة ولكنها تعمل علي اضرار علي المدى اليعد وتسبب غمقان واماكن داكنة اكثر فتابعوا معنا الكريم الفعال في تبييض الجسم والبشرة والرقبة كريم النشا والليمون.

كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم

المكونات

ثلاث ملاعق ممتلئة من النشا

معهم ثلاث ملاعق ممتلئة من الحليب البودرة

كذلك ثلاث ملاعق ممتلئة من عصير الليمون.

عليهم ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت الزيتون

كيفية عمل كريم النشا لتفتيح البشرة والجسم

في وعاء صغير، اخفقي النشا واللبن معًا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الليمون وزيت الزيتون حتى تتكون عجينة ناعمة.

اغسلي يديك وجففيهما، ثم خذي كمية مناسبة من المعجون واستعدي لمسحه على البشرة والمناطق الداكنة من الجسم، حوالي ثلاثون دقيقة.

بعد مرور الوقت، يرجى استخدام منشفة خشنة، وفركها على جسمك، ثم شطفها بالماء.

استحم كالمعتاد، ثم ضعي المرطب على بشرة جسمك واستمتعي بالمظهر الرائع.

دلكة النشا والليمون للجسم

المكونات:

2 ملاعق ممتلئة من النشا

ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر

ليمونة تم تقطيعه إلى مكعبات

كوب واحد من الماء

طريقة تجهيز دلكة النشا والليمون والاستخدام: