انت الأن تتابع خبر اتحداك لو حد قالك عليها قبل كده!!... لماذا يحرص اللاعبون على مضغ العلكة أثناء اللعب؟ دراسة تقول مضغ العلكة يحافظ على الوزن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت من متابعي كرة القدم، فقد لاحظت بالتأكيد أن العديد من اللاعبين يمضغون العلكة أثناء المباريات أو التدريبات وهذه العادة لا تقتصر فقط على لاعبي كرة القدم، بل تُعتبر شائعة بين الرياضيين في مختلف الألعاب الأولمبية والرياضات فهل يقتصر الأمر على التفاخر؟ بالطبع، هناك أسباب أخرى.

من كان يعتقد أن لمضغ العلكة تأثيرات على الدماغ والإدراك؟ فقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين مضغ العلكة وتحفيز وظائف الدماغ.

عند مضغ شيء ما، تبدأ المستقبلات الموجودة في الفم والتي تستشعر التذوق والضغط من حركات الفك بإرسال إشارات كهربائية إلى الدماغ هذه الإشارات تنتقل عبر الجهاز العصبي إلى الدماغ، الذي يقوم بدوره بمعالجة هذه المعلومات هذا النشاط الإضافي في الدماغ يساعد في زيادة اليقظة والتركيز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة النشاط الدماغي تعني تعزيز الأيض الذهني، مما يؤدي إلى تدفق أكبر للدم إلى الدماغ أثناء المضغ وبالطبع، فإن هذا النشاط يتطلب من القلب أن ينبض بشكل أسرع لتوفير الدم المطلوب.

ويُلاحظ أيضًا أن مضغ العلكة القاسية يمكن أن يزيد من الانتباه بشكل أكبر مقارنة بالعلكة اللينة كما أن العلكة المنكهة تعزز الأداء الإدراكي بشكل أفضل، إذ أنها تنشط مستقبلات الفم أكثر من العلكة الخالية من النكهة.