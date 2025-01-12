أمن الغربية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الزوايا الحديدية من الأراضى الزراعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الغربية، الجيزة، السويس، دمياط، والدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مديرية أمن الغربية، ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان ومالك مخزن خردة "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الزوايا الحديدية من الأراضى الزراعية بأسلوب "الفك"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الزوايا الحديدية المستولى عليها فى تلك الوقائع.

وفى مديرية أمن الجيزة، ضبط شخصين"لهما معلومات جنائية" لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

كما ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة (مركبة "توك توك" - هاتف محمول) من أحد الأشخاص كرهاً عنه بدائرة مركز شرطة كرداسة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل"سيىء النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم ضبطه ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بسرقة عدد من مواتير المياه من مخزن بموقع تحت الإنشاء بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وتم بإرشادهم ضبط (عدد من المواتير المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات بيع باقى المسروقات").

وضبط (سيدة ، شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة إمبابة ، لقيامهم بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وفى مديرية أمن السويس، ضبط (سائقان بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالدلوف لمكتب الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة فيصل وسرقة مبلغ مالى من داخله عقب الإستيلاء على مفاتيح المكتب ، وتم بإرشادهما ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – المفاتيح المستخدمة).

وبمديرية أمن دمياط، ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستيقاف طالب وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض ،وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

وفى مديرية أمن الدقهلية، ضبط (5 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من (محصل بمصنع أخشاب) كرهاً عنه بإستخدام سيارة وسلاح نارى أثناء توقفه بسيارته بدائرة مركز شرطة شربين ، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – "بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات ، سيارة" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.